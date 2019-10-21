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Нинидзе с округлившимся животом засняли в кабинете гинеколога

15:39
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Фанаты поражены

28-летняя актриса Нино Нинидзе, которая встречается со своим коллегой Максимом Виторганом, продемонстрировала "беременный" живот. Судя по фото, женщина находится на поздних сроках.
"Да, малышка": Виторган и Нинидзе показали нежность на людях

Нино Нинидзе выложила в Instagram снимок, на котором она сидит на кушетке в окружении врачей. Актриса позирует в нижнем белье. В глаза бросается большой живот. 

Нинидзе не стала вводить поклонников в заблуждение и подписала фото: "Скоро во всех кинотеатрах "Верность", режиссер Нигина Сайфуллаева".

Как выяснилось, Нино нацепила бутафорский живот ради съемок в фильме, героиня которого работает  акушером-гинекологом. Несмотря на это, некоторые интернет-пользователи все равно подумали, что актриса носит под сердцем ребенка от бывшего мужа Ксении Собчак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

- Я уже подумала, от Виторгана беременная.

- Только когда успел вырасти до такого размера?!

- Нино, вы космос!

- А почему живот белый?

- Вы Мега красивая, вы модель еще, да? 

Ранее 47-летний Максим Виторган дал понять поклонникам, что Нинидзе нашла общий язык с его дочерью Полиной. Девушки спели на видео хит группы "Ласковый май". 

Напомним, недавно Нинидзе развелась с актером Кириллом Плетневым. У Виторгана было три жены, последняя из которых - телеведущая Ксения Собчак.

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