Нинидзе с округлившимся животом засняли в кабинете гинеколога

Фанаты поражены

28-летняя актриса Нино Нинидзе, которая встречается со своим коллегой Максимом Виторганом, продемонстрировала "беременный" живот. Судя по фото, женщина находится на поздних сроках.

Нино Нинидзе выложила в Instagram снимок, на котором она сидит на кушетке в окружении врачей. Актриса позирует в нижнем белье. В глаза бросается большой живот.

Нинидзе не стала вводить поклонников в заблуждение и подписала фото: "Скоро во всех кинотеатрах "Верность", режиссер Нигина Сайфуллаева".

Как выяснилось, Нино нацепила бутафорский живот ради съемок в фильме, героиня которого работает акушером-гинекологом. Несмотря на это, некоторые интернет-пользователи все равно подумали, что актриса носит под сердцем ребенка от бывшего мужа Ксении Собчак.

- Я уже подумала, от Виторгана беременная.

- Только когда успел вырасти до такого размера?!

- Нино, вы космос!

- А почему живот белый?

- Вы Мега красивая, вы модель еще, да?

Ранее 47-летний Максим Виторган дал понять поклонникам, что Нинидзе нашла общий язык с его дочерью Полиной. Девушки спели на видео хит группы "Ласковый май".

Напомним, недавно Нинидзе развелась с актером Кириллом Плетневым. У Виторгана было три жены, последняя из которых - телеведущая Ксения Собчак.