Нинидзе с округлившимся животом засняли в кабинете гинеколога

Фанаты поражены
28-летняя актриса Нино Нинидзе, которая встречается со своим коллегой Максимом Виторганом, продемонстрировала "беременный" живот. Судя по фото, женщина находится на поздних сроках.
Нино Нинидзе выложила в Instagram снимок, на котором она сидит на кушетке в окружении врачей. Актриса позирует в нижнем белье. В глаза бросается большой живот.
Нинидзе не стала вводить поклонников в заблуждение и подписала фото: "Скоро во всех кинотеатрах "Верность", режиссер Нигина Сайфуллаева".
Как выяснилось, Нино нацепила бутафорский живот ради съемок в фильме, героиня которого работает акушером-гинекологом. Несмотря на это, некоторые интернет-пользователи все равно подумали, что актриса носит под сердцем ребенка от бывшего мужа Ксении Собчак.
- Я уже подумала, от Виторгана беременная.
- Только когда успел вырасти до такого размера?!
- Нино, вы космос!
- А почему живот белый?
- Вы Мега красивая, вы модель еще, да?
Ранее 47-летний Максим Виторган дал понять поклонникам, что Нинидзе нашла общий язык с его дочерью Полиной. Девушки спели на видео хит группы "Ласковый май".
Напомним, недавно Нинидзе развелась с актером Кириллом Плетневым. У Виторгана было три жены, последняя из которых - телеведущая Ксения Собчак.
- Рак молочной железы: семья Виторгана столкнулась с бедой
- "Желаю Ксении всего наилучшего": Виторган высказался о свадьбе Собчак и Богомолова
- Виторган в день свадьбы Собчак потерял обручальное кольцо
- "Он знал обо всем": Собчак нелепо оправдалась за измену Виторгану
- Холост, успешен и молод: Максиму Виторгану - 47