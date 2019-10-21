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Огненный шар над Японией назвали вестником апокалипсиса

15:29
  • понедельник
  • 21 октября 2019

За ним скрывается огромный астероид

Крошечный огненный шар, который пролетел над Японией в 2017 году, оказался фрагментом огромного астероида.

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Шар действительно был маленьким – его вес составил 29 граммов, а диаметр 2,7 сантиметра, однако его "родитель" имеет гораздо большие размеры.

Как показало исследование, астероид состоит из огромный скалы, диаметром два километра и вполне может угрожать Земле. По прогнозам экспертов, это может произойти в ближайшие 10 миллионов лет, вероятность столкновения с нашей планетой - 6%.

Каким образом астероид потерял часть своей породы, неизвестно. Не исключено, что он мог отделиться от удара о метеорит или от перепада температур, пишет "МИР24".

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