Огненный шар над Японией назвали вестником апокалипсиса

За ним скрывается огромный астероид

Крошечный огненный шар, который пролетел над Японией в 2017 году, оказался фрагментом огромного астероида.

Шар действительно был маленьким – его вес составил 29 граммов, а диаметр 2,7 сантиметра, однако его "родитель" имеет гораздо большие размеры.

Как показало исследование, астероид состоит из огромный скалы, диаметром два километра и вполне может угрожать Земле. По прогнозам экспертов, это может произойти в ближайшие 10 миллионов лет, вероятность столкновения с нашей планетой - 6%.

Каким образом астероид потерял часть своей породы, неизвестно. Не исключено, что он мог отделиться от удара о метеорит или от перепада температур, пишет "МИР24".