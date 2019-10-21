Как не потерять зрение из-за смартфона: советы врача

Телефон перегружает мышцы и провоцирует глазные болезни

Близорукость – эпидемия XXI века. Стремительное распространение связано с ежедневным использованием компьютера, смартфона и других цифровых гаджетов - они перегружают мышцу, отвечающую за работу глаза вблизи.

Врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала советы, как снизить нагрузку на глаза при использовании смартфона.

Телефон нельзя держать близко к глазам, не стоит читать с мобильного устройства при плохом освещении и неправильном наклоне головы. Синий свет дисплея может вызвать макулодистрофию – заболевание, при котором поражается глазная сетчатка, пишет РИА Новости.

Время использования смартфона будет для всех разным, поскольку это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза. Он отвечает за фокусировку изображения на сетчатке, а также за приспособление глаза к интенсивности освещения.

В случае ухудшения зрения стоит обратиться к врачу, соблюдать режим зрительной нагрузки и не спать рядом со смартфоном, отметила Павлова.