Петренко изменял жене с Климовой

Они не могли жить друг без друга

42-летний актер Игорь Петренко признался, что его отношения с актрисой Екатериной Климовой начались еще в то время, когда он жил со своей первой женой.

В 2000 году Петренко женился на Ирине Леоновой, вместе с которой они ходили в театральное училище. В 2001 году его пригласили на съемки сериала "Московские окна", где он тесно сблизился с Климовой.

"Наша жизнь была как в космосе, - рассказал артист в передаче "Судьба человека". - Какие-то токи проходили между нами после первого дня знакомства. Потом в "Московских окнах" мы сыграли семью. Мы прожили очень многое. Это был момент некой игры. Вдруг загорелся огонек, и мы не могли существовать друг без друга".

Петренко и Климова понимали, что не могут быть вместе, поскольку тогда у каждого из них была своя семья. Они расстались. Через год Екатерина пригласила Игоря на свой спектакль. "Мы взяли этот год на проверку чувств. Как раз я уже расстался с первой женой Ириной Леоновой. Катя ушла из семьи ко мне. Нельзя сказать, что я ворвался в жизнь Кати на белом коне. Так просто сложилось. Это была как резинка. Чем сильнее оттянешь, тем сильнее прилетит", - заявил актер.

Петренко и Климова расписались в 2004 году. В браке у них родились сыновья Матвей и Корней. В 2014 году актеры расстались. "С Екатериной мы порой просто ради детей брали себя в руки и не расходились. Другое дело, что мы оба понимали - что-то трескалось в наших отношениях. В какой-то момент что-то сломалось", - вспоминает Петренко.