Съемки фильма о Началовой отложили из-за болезни Талызиной

Сама актриса свое участие в картине ранее опровергала

Госпитализация Валентины Талызиной поставила под угрозу срыва съемки фильма о Юлии Началовой. Работа над картиной должна была начаться после 10 октября, однако актриса, которая сыграет в ней, попала в больницу.

Как рассказал продюсер фильма Андрей Загорский, Талызина попала в больницу после возвращения с отдыха. Недавно он виделся с дочерью актрисы Ксенией и "ничего не предвещало этой ситуации".

"Сейчас Ксюша говорит, что там просто нога. Но на самом деле там был микроинсульт. Благо, все обошлось", — заявил Загорский в интервью сайту teleprogramma.pro.

При этом продюсер не уверен, что актриса сможет быстро вернуться на съемочную площадку. Говорить детально о ее состоянии Загорский отказался. В комментарии для Nation News он пожелал Валентине Талызиной скорейшего выздоровления.

Ранее СМИ сообщили о том, что Талызина попала в больницу из-за микроинсульта. В театре имени Моссовета, где играет актриса, информацию опровергли, заявив, что она проходит плановое обследование. Уже 27 октября она выйдет на сцену, пишет РИА Новости.

Дочь Талызиной Ксения Хаирова также опровергла информацию о микроинсульте. В интервью "360" она заявила, что у мамы "просто коленка болит".

Андрей Загорский начал писать сценарий фильма о Юлии Началовой сразу после ее смерти. Валентина Талызина, по заявлениям продюсера, должна сыграть мать певицы. При этом сама актриса ранее опровергла свое участие в съемках картины. В интервью "МК" она назвала информацию об этом фейком.