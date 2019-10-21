Путин сменил главу СПЧ

Совет возглавил Валерий Фадеев

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал в понедельник президент Владимир Путин.

"Освободить Федотова Михаила Александровича от должности советника президента РФ и уволить его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет", - говорится в документе.

Другим указом назначен новый глава СПЧ. Им стал журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, говорится в сообщении на сайте Совета.