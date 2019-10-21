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Землю копали 12 дней: как искали тела новых жертв банды Шишкана

18:06
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Появились подробности поисковой операции

В Подмосковье в результате масштабной поисковой операции обнаружены тела убитых в 2012-м году депутата Раменского района, а также трёх её родственников. Об этом в понедельник сообщили в Следственном комитете. Предположительно, все они стали жертвами преступной группы под управлением бизнесмена Олега Медведева, известного в криминальном мире под прозвищем Шишкан. Он был задержан ещё в июле этого года и заключен под стражу.

Раменский район Подмосковья. Совсем рядом - дачный поселок. Здесь 12 дней подряд оперативники при помощи экскаваторов вскапывали тысячи квадратных метров земли. Уходили порой на глубину до 10 метров. Тела в итоге обнаружили. Под толстым слоем песка и глины. Братская могила, предположительно, для депутата местного муниципального совета Татьяны Сидоровой, а также ее мужа, сына и сестры, которых похитили 7 лет назад. Такова версия следствия. Впереди - экспертиза, передает "ТВ Центр".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению данного противоправного деяния могут быть причастны участники преступного сообщества, возглавляемого лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Уголовная кличка Шишкан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Гендиректор компании "Племзавод Раменское" и депутат заксобрания 53-летняя Татьяна Сидорова пропала 22 февраля 2012 года. Вместе с ней бесследно исчезли 73-летний супруг Владимир Кремнев, сын от первого брака Александр и старшая сестра Зоя. В особняке в поселке Малахово были найдены следы крови, но тела обнаружить не удавалось до сих пор. Подозрения в жестокой расправе пали на группировку Олега Медведева, более известного как вор в законе Шишкан. Якобы злоумышленники требовали от Сидоровой уступить бизнес, но та отказывалась.

Программы "Линия защиты": Шишкан и его команда"

Банду организовали около девяти лет назад в подмосковном Раменском. Но одним районом ее влияние не ограничилось. Шишкана очень скоро стали называть главным криминальным авторитетом страны. Еще в середине июля его отправили в следственный изолятор по подозрению в занятии высшего положения в иерархии преступников. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Спустя пару месяцев задержали еще восьмерых участников группировки, которые, предположительно, были причастны не только к расправе над Сидоровой, но и к другим убийствам. Им инкриминируют также вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организацию и участие в преступном сообществе. Судя по всему, допросы принесли результат: подозреваемые и указали следователям место, где похоронили своих жертв. Сейчас известно, что как минимум у двоих обнаружены огнестрельные ранения головы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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Следователи достают тела жертв банды Шишкана
Следователи достают тела жертв банды Шишкана
Следователи достают тела жертв банды Шишкана
Следователи достают тела жертв банды Шишкана
Депутат местного муниципального совета Татьяна Сидорова
Депутат местного муниципального совета Татьяна Сидорова
Задержание Олега Медведева по кличке Шишкан
Задержание Олега Медведева по кличке Шишкан
Следователи достают тела жертв банды Шишкана
Следователи достают тела жертв банды Шишкана
Олег Медведев по кличке Шишкан
Олег Медведев по кличке Шишкан
Следователи достают тела жертв банды Шишкана
Следователи достают тела жертв банды Шишкана
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