Землю копали 12 дней: как искали тела новых жертв банды Шишкана

Появились подробности поисковой операции

В Подмосковье в результате масштабной поисковой операции обнаружены тела убитых в 2012-м году депутата Раменского района, а также трёх её родственников. Об этом в понедельник сообщили в Следственном комитете. Предположительно, все они стали жертвами преступной группы под управлением бизнесмена Олега Медведева, известного в криминальном мире под прозвищем Шишкан. Он был задержан ещё в июле этого года и заключен под стражу.

Раменский район Подмосковья. Совсем рядом - дачный поселок. Здесь 12 дней подряд оперативники при помощи экскаваторов вскапывали тысячи квадратных метров земли. Уходили порой на глубину до 10 метров. Тела в итоге обнаружили. Под толстым слоем песка и глины. Братская могила, предположительно, для депутата местного муниципального совета Татьяны Сидоровой, а также ее мужа, сына и сестры, которых похитили 7 лет назад. Такова версия следствия. Впереди - экспертиза, передает "ТВ Центр".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению данного противоправного деяния могут быть причастны участники преступного сообщества, возглавляемого лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Уголовная кличка Шишкан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Гендиректор компании "Племзавод Раменское" и депутат заксобрания 53-летняя Татьяна Сидорова пропала 22 февраля 2012 года. Вместе с ней бесследно исчезли 73-летний супруг Владимир Кремнев, сын от первого брака Александр и старшая сестра Зоя. В особняке в поселке Малахово были найдены следы крови, но тела обнаружить не удавалось до сих пор. Подозрения в жестокой расправе пали на группировку Олега Медведева, более известного как вор в законе Шишкан. Якобы злоумышленники требовали от Сидоровой уступить бизнес, но та отказывалась.

Программы "Линия защиты": Шишкан и его команда"

Банду организовали около девяти лет назад в подмосковном Раменском. Но одним районом ее влияние не ограничилось. Шишкана очень скоро стали называть главным криминальным авторитетом страны. Еще в середине июля его отправили в следственный изолятор по подозрению в занятии высшего положения в иерархии преступников. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Спустя пару месяцев задержали еще восьмерых участников группировки, которые, предположительно, были причастны не только к расправе над Сидоровой, но и к другим убийствам. Им инкриминируют также вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организацию и участие в преступном сообществе. Судя по всему, допросы принесли результат: подозреваемые и указали следователям место, где похоронили своих жертв. Сейчас известно, что как минимум у двоих обнаружены огнестрельные ранения головы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".