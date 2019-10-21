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Болгария начала строить новый участок "Турецкого потока"

18:12
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Вторую ветку планируют завершить к 2020 году

Болгария приступила к строительству нового участка газопровода "Турецкий поток" и планирует завершить его уже до конца этого года. Проект обсудили на переговорах в Москве главы российского и болгарского МИДов Сергей Лавров и Екатерина Захариева.

Предполагается, что газопровод будет состоять из двух ниток, каждая мощностью почти по 16 миллиардов кубометров. Первая из них предназначена для поставок российского газа в Турцию, а вторая - как раз для снабжения потребителей в странах Южной и Юго-Восточной Европы.

"У нас хорошие заделы в энергетике. Наши болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока". И, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии и посла Российской Федерации в Болгарии состоялась буквально сегодня. Партнёры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - сообщил Сергей Лавров.

 

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Строительство газопровода
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