Болгария начала строить новый участок "Турецкого потока"

Вторую ветку планируют завершить к 2020 году

Болгария приступила к строительству нового участка газопровода "Турецкий поток" и планирует завершить его уже до конца этого года. Проект обсудили на переговорах в Москве главы российского и болгарского МИДов Сергей Лавров и Екатерина Захариева.

Предполагается, что газопровод будет состоять из двух ниток, каждая мощностью почти по 16 миллиардов кубометров. Первая из них предназначена для поставок российского газа в Турцию, а вторая - как раз для снабжения потребителей в странах Южной и Юго-Восточной Европы.

"У нас хорошие заделы в энергетике. Наши болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока". И, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии и посла Российской Федерации в Болгарии состоялась буквально сегодня. Партнёры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - сообщил Сергей Лавров.