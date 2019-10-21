Стало известно, как Ким Чен Ын относится к России

В Москву приехала представительная группа из Северной Кореи

Россия настроена на продолжение конструктивного диалога с КНДР и придает важное значение визиту в Москву делегации парламентариев из Северной Кореи. Об этом заявила Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Соном.

Глава Совета Федерации подчеркнула, что приезд столь представительной группы свидетельствует о серьезном настрое Пхеньяна на продвижение сотрудничества с Россией. Пак Тхэ Сон напомнил, что в апреле этого года состоялась встреча лидеров двух стран. По его словам, Ким Чен Ын всегда уделяет большое внимание развитию отношений с Россией и настроен на их непрерывное укрепление.

Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились развивать дружественные отношения, укреплять стратегическое взаимодействие, направленное на обеспечение международного мира и безопасности.