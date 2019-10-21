"Театр Зеленского": известный КВНщик займется восстановлением Донбасса

Число юмористов в команде президента достигло критической отметки

Команда президента Украины пополнилась еще одним шоуменом. Известный юморист, бывший член команды КВН и продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он займется вопросами реинтеграции Донбасса.

Радостное известие сообщил сам шоумен на своей странице в соцсети Facebook. Сивохо выложил снимок удостоверения и написал, что это "большая ответственность" для него. Шоумен отметил, что впереди много сложной и важной работы и пообещал не подвести.

Сергей Сивохо участвовал в парламентских выборах. Однако пройти в Верховную Раду ему не удалось. И вот теперь шоумен все же пробился в политику.

Сергей Сивохо на Украине считается известным актером. Его помнит и российский зритель. Один из самых популярных номеров команды КВН "Дрим тим", в которой играл Сергей - "Золушок", пишет "Комсомольская правда" (kp.ru). В команде Владимира Зеленского Сивохо – не единственный комик – СБУ возглавляет руководитель студии "Квартал 95" Иван Баканов.