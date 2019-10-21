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Новогодний сюрприз: россиян предупредили о подорожании водки

18:37
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Подарок любителям горячительного приготовил Минфин

Минимальные цены на водку могут вырасти с 1 января 2020 года. Минфин подготовил проект приказа, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Цену предлагается повысить с 215 до 230 рублей за 0,5 литра – это указано в приложении к документу.
Выяснились алкогольные предпочтения россиян

Возрастут также цены на другую алкогольную продукцию. Пол-литра коньяка, в соответствии с проектом приказа, должны стоить не менее 433 рублей (сейчас - 388), 0,5 литра бренди – 315 рублей.

Ведомство публикует также рекомендованные минимальные закупочные цены у производителей. Водку они должны продавать не дешевле 193 рублей за 0,5 л, бренди - 249 рублей, коньяк - 342 рублей, передает ТАСС.

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