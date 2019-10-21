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Москвичей ждет аномальная погода

18:43
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Воздух прогреется до 15 градусов

Погода на этой неделе удивит жителей столичного региона – температура воздуха прогреется до 15 градусов. Эти значения для конца октября аномальные, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Такие аномалии на фоне такого сильного потепления будут происходить все чаще и чаще. Так что это нормальная анормальность", – приводит его слова "Дни.Ру".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что причиной аномальной погоды стал антициклон, который приносит с юга потоки теплого воздуха.

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