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Покидающих Сирию американцев забросали помидорами

19:02
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Место солдат армии США занимает российская военная полиция

Колонна американских военных подверглась "обстрелу" камнями и помидорами. Таким образом провожало солдат армии США курдское население сирийского города Камышлы.
Сирия требует вывода войск США и Турции со своей территории

Американские военные продолжают покидать приграничные территории. В некоторых районах их место занимает российская военная полиция. Дональд Трамп принял решение о выводе войск с севера арабской республики 7 октября. После этого Турция начала на этих территориях операцию "Источник мира".

Курдские формирования – многолетние союзники Вашингтона в регионе. И нынешние действия администрации Трампа они расценили как нарушение договоренностей и предательство. Реакцию курдов как раз и запечатлело видео, опубликованное новостным агентством Hawar.

Тем временем стало известно, что курды заключили договоренность с официальным Дамаском о совместном противостоянии туркам. Президент Башар Асад стянул армию к северному рубежу, сирийские военные заняли несколько подконтрольных курдам городов.

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