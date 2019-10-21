Покидающих Сирию американцев забросали помидорами

Место солдат армии США занимает российская военная полиция

Колонна американских военных подверглась "обстрелу" камнями и помидорами. Таким образом провожало солдат армии США курдское население сирийского города Камышлы.

Американские военные продолжают покидать приграничные территории. В некоторых районах их место занимает российская военная полиция. Дональд Трамп принял решение о выводе войск с севера арабской республики 7 октября. После этого Турция начала на этих территориях операцию "Источник мира".

Курдские формирования – многолетние союзники Вашингтона в регионе. И нынешние действия администрации Трампа они расценили как нарушение договоренностей и предательство. Реакцию курдов как раз и запечатлело видео, опубликованное новостным агентством Hawar.

Тем временем стало известно, что курды заключили договоренность с официальным Дамаском о совместном противостоянии туркам. Президент Башар Асад стянул армию к северному рубежу, сирийские военные заняли несколько подконтрольных курдам городов.