Спикер британского парламента отказался проводить голосование по Brexit

Джонсону не дали вынести на голосование сделку с ЕС

Повторного рассмотрения сделки Лондона с Брюсселем, которую предложил Борис Джонсон, не будет. Обсуждение было намечено на понедельник, однако его заблокировал спикер палаты общин, передает "ТВ Центр".

Джон Беркоу отметил, что этот вопрос рассматривался всего двое суток назад, и подчеркнул, что не стоит вновь и вновь бомбардировать парламент одним и тем же документом.

Напомним, на экстренных слушаниях 19 октября палата общин отказалась поддержать предложенное премьером соглашение с ЕС о "Брекзите". Более того, политические оппоненты пригрозили Борису Джонсону, что уже к концу этой недели будет инициировано голосование о доверии. После чего британский премьер отправил главе Евросовета Дональду Туску сразу несколько писем, в которых формально попросил об отсрочке развода между Великобританией и ЕС, однако заявил, что пошёл на это под давлением парламентариев.