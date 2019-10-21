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Спикер британского парламента отказался проводить голосование по Brexit

22:36
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Джонсону не дали вынести на голосование сделку с ЕС

Повторного рассмотрения сделки Лондона с Брюсселем, которую предложил Борис Джонсон, не будет. Обсуждение было намечено на понедельник, однако его заблокировал спикер палаты общин, передает "ТВ Центр".
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Джон Беркоу отметил, что этот вопрос рассматривался всего двое суток назад, и подчеркнул, что не стоит вновь и вновь бомбардировать парламент одним и тем же документом.

Напомним, на экстренных слушаниях 19 октября палата общин отказалась поддержать предложенное премьером соглашение с ЕС о "Брекзите". Более того, политические оппоненты пригрозили Борису Джонсону, что уже к концу этой недели будет инициировано голосование о доверии. После чего британский премьер отправил главе Евросовета Дональду Туску сразу несколько писем, в которых формально попросил об отсрочке развода между Великобританией и ЕС, однако заявил, что пошёл на это под давлением парламентариев.

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