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В Красноярске арестовали трех фигурантов дела о прорыве дамбы

22:27
  • понедельник
  • 21 октября 2019

В регионе траур

Владимир Путин после доклада губернатора Красноярского края о ликвидации последствий обрушения дамб поручил реализовать все необходимые меры. Президент особо подчеркнул, что приоритетом должна стать помощь людям. В связи с трагедией возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. По версии следствия, гидротехнические сооружения были возведены золотодобывающей компанией незаконно и с многочисленными нарушениями. В понедельник на 2 месяца арестованы трое подозреваемых - это генеральный директор организации, а также начальник и мастер горного участка.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева.

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Последствия прорыва дамбы на реке Сейба
Последствия прорыва дамбы на реке Сейба
Начальник участка компании "Сисим" Андрей Еганов, на предприятии которой произошёл прорыв дамб
Начальник участка компании "Сисим" Андрей Еганов, на предприятии которой произошёл прорыв дамб
Спасатели МЧС на месте прорыва дамбы на реке Сейба
Спасатели МЧС на месте прорыва дамбы на реке Сейба
Гендиректор компании "Сисим" Максим Ковальков, на предприятии которой произошёл прорыв дамб
Гендиректор компании "Сисим" Максим Ковальков, на предприятии которой произошёл прорыв дамб
Последствия прорыва дамбы на реке Сейба
Последствия прорыва дамбы на реке Сейба
Мастер компании "Сисим" Евгений Александров, на предприятии которой произошёл прорыв дамб
Мастер компании "Сисим" Евгений Александров, на предприятии которой произошёл прорыв дамб
Спасатели МЧС на месте прорыва дамбы на реке Сейба
Спасатели МЧС на месте прорыва дамбы на реке Сейба
Последствия прорыва дамбы на реке Сейба
Последствия прорыва дамбы на реке Сейба
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