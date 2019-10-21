В Красноярске арестовали трех фигурантов дела о прорыве дамбы

В регионе траур

Владимир Путин после доклада губернатора Красноярского края о ликвидации последствий обрушения дамб поручил реализовать все необходимые меры. Президент особо подчеркнул, что приоритетом должна стать помощь людям. В связи с трагедией возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. По версии следствия, гидротехнические сооружения были возведены золотодобывающей компанией незаконно и с многочисленными нарушениями. В понедельник на 2 месяца арестованы трое подозреваемых - это генеральный директор организации, а также начальник и мастер горного участка.

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