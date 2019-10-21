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В крушении вертолета на Украине погиб бывший министр

19:35
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Бывший чиновник сам управлял аппаратом

Один человек погиб при крушении вертолета на Украине. Машиной управлял бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.
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Трагедия произошла 21 октября в 16 часов.  Вертолет летел из Киева в Полтавскую область. Вертолет Robinson-44  рухнул на территории приусадебного участка в районе села Тарасенково Оржицкого района, сообщили в Госслужбе Украины по ЧС.

Тарас Кутовой в 2012-2016 годах был депутатом Верховной рады Украины от фракций "Удар" и "Блок Петра Порошенко", возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. А в апреле 2016 года занял должность министра аграрной политики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана.

Кутовой подал в отставку в мае 2017 года. Чиновник заявил, что хочет вернуться в бизнес.

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