В крушении вертолета на Украине погиб бывший министр

Бывший чиновник сам управлял аппаратом

Один человек погиб при крушении вертолета на Украине. Машиной управлял бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.

Трагедия произошла 21 октября в 16 часов. Вертолет летел из Киева в Полтавскую область. Вертолет Robinson-44 рухнул на территории приусадебного участка в районе села Тарасенково Оржицкого района, сообщили в Госслужбе Украины по ЧС.

Тарас Кутовой в 2012-2016 годах был депутатом Верховной рады Украины от фракций "Удар" и "Блок Петра Порошенко", возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. А в апреле 2016 года занял должность министра аграрной политики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана.

Кутовой подал в отставку в мае 2017 года. Чиновник заявил, что хочет вернуться в бизнес.