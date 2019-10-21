Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину

Разговор состоялся по инициативе французской стороны

Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Президенты России и Франции заявили о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых Москвой усилиях по стабилизации ситуации в Арабской республике, включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами.

"В целях выхода на устойчивое политическое урегулирование в Сирии отмечена важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета", - говорится в сообщении на сайте Кремля

Лидеры также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подчеркнута безальтернативность минского "комплекса мер" как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. "От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе", - указали в Кремле.

Путин также заявил Макрону о целесообразности тщательной подготовки саммита "нормандской четверки".