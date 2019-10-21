Появились кадры крупного пожара на востоке Москвы

Данные о пострадавших уточняются

Четыре человека спасены от огня при пожаре на востоке Москвы. Информация о пострадавших уточняется. Огонь тем временем охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС, пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

Горят склады на Амурской улице. По данным спасателей, сгорели 3 грузовых автомобиля, припаркованных рядом со складом. По предварительным данным, в горящем здании хранится автопродукция. В тушении принимают участие 39 единиц техники и 128 человек личного состава. По последним данным, пожар удалось локализовать, передает агентство "Москва".