ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились кадры крупного пожара на востоке Москвы

20:04
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Данные о пострадавших уточняются

Четыре человека спасены от огня при пожаре на востоке Москвы. Информация о пострадавших уточняется. Огонь тем временем охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС, пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.
Пожар на складе в Москве тушили шесть часов (видео)

Горят склады на Амурской улице. По данным спасателей, сгорели 3 грузовых автомобиля, припаркованных рядом со складом. По предварительным данным, в горящем здании хранится автопродукция. В тушении принимают участие 39 единиц техники и 128 человек личного состава. По последним данным, пожар удалось локализовать, передает агентство "Москва".

Читайте также:
Новости по теме
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.