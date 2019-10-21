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Путин обсудил с Голодец господдержку отечественного кинематографа

22:20
  • понедельник
  • 21 октября 2019

На оснащение муниципальных центров кино выделяется миллиард рублей

Вопросы, поднятые на недавнем заседании президентского Совета по спорту, Владимир Путин обсудил с заместителем главы правительства Ольгой Голодец. Особое внимание было уделено работе по созданию безбарьерной среды на спортивных сооружениях и проблемам взаимодействия федеральных и местных органов власти в реализации программ по развитию физической культуры, передает "ТВ Центр".

Ольга Голодец также доложила, что во исполнение поручения президента в стандарты высшего образования включена специализация "тренер-преподаватель". Это позволит улучшить подготовку спортивных наставников и даст им определённые социальные гарантии.

На встрече обсуждались и проблемы, связанные с развитием киноискусства - в частности, с поддержкой дебютантов и развитием сети проката. На оснащение муниципальных центров кино бюджет выделяет миллиард рублей. Правительству надлежит проследить, чтобы средства расходовались эффективно, и киноцентры реально работали.

Владимир Путин также поручил Ольге Голодец рассмотреть вопрос о создании студии российского документального кино. Об этом просили выпускники ВГИКа, с которыми президент встречался на прошлой неделе.

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