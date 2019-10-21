Рост – не главное: что ценит в женщинах Лукашенко

Белорусский лидер высказался о критериях женской красоты

Женщине не надо быть высокой. О своих взглядах на женскую красоту рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Речь об идеальных параметрах женской фигуры зашла после слов начальника отдела по образованию Ганцевичского райисполкома. Надежда Здрок, обращаясь к Лукашенко, заявила, что она "маленький человек". Белорусский лидер возмутился.

"Какой вы маленький, вы нормальный человек! Слушайте, женщине и не нужно быть выше. Я вообще не сторонник женщин под мой рост, под два метра — зачем? Женщина должна быть 165-175 сантиметров, это нормально для женщины", - утешил даму Лукашенко. В то же время, президент Белоруссии заметил, что не против и "высоких-длинноногих".