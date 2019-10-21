Сергей Шишкин отметил значительный рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета Москвы до 2022 года

Проект бюджета внес на рассмотрение Мосгордумой мэр столицы Сергей Собянин

Проектом бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрено значительное увеличение финансирования в сфере здравоохранения. Об этом рассказал директор центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин.

"Я смотрел проект в сфере здравоохранения, и там предусмотрено большое увеличение финансирования здравоохранения на 30% из бюджета в номинальном выражении в следующем году, и на 2021-2022 гг. этот уровень будет сохраняться с небольшим ростом в номинальном выражении. Это действительно значительное увеличение финансирования", - заявил он АГН "Москва".

Шишкин добавил, что также предусмотрено увеличение финансирования на строительство новых медицинских учреждений, закупку медицинского оборудования.

"Предусмотрен рост затрат на строительство новых медицинских учреждений, на обновление медицинского оборудования, очень значительное увеличение и на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Там в два раза предусматривается рост", - пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, впервые будет финансироваться лекарственное обеспечение граждан, перенесших операции, связанные с рядом заболеваний. Шишкин добавил, что в настоящее время в федеральном бюджете такое финансирования не предусмотрено.

"Впервые будет финансироваться лекарственное обеспечение граждан, которые перенесли операции, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, после инфаркта, инсульта. В нашей стране Москва - первый регион РФ, кто такое финансирование предусматривает. На федеральном уровне этот вопрос много раз поднимался, но до настоящего времени пока денег не находится. Это все в конечном итоге будет способствовать сокращению смертности и, безусловно, улучшению здоровья москвичей", - заключил Шишкин.