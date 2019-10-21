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Сам себе пивоварня: организм пациента 10 лет вырабатывал пиво

21:09
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Всему виной антибиотики

"Синдром автопивоварни" - такой диагноз поставили медики 46-летнему американцу, который на протяжении 10 лет находился в состоянии опьянения. Как выяснилось, всему виной антибиотики.
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Мужчина получил травму руки и пропил курс антибиотиков. Но после лечения он заметил изменения в своем состоянии. Пациент жаловался на провалы в памяти, появилась подавленность, вспышки агрессии. Он обратился к психиатру, который назначил ему антидепрессанты.

Мужчину стали останавливать за вождение в нетрезвом виде, он попадал в больницу с алкогольным отравлением. При этом пациент не употреблял алкоголь – хотя врачи ему, конечно, не верили.

Причину странного состояния американца выяснили врачи из Ричмондского университета. Оказалось, что после курса антибиотиков в его организме размножились дрожжи Saccharomyces cerevisiae. Они вырабатывают углеводы и образуют этанол – поэтому мужчина постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения. Окончательно протрезветь пациенту помог курс противогрибковой терапии, пишет журнал BMJ Open Gastroenterology.

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