Сам себе пивоварня: организм пациента 10 лет вырабатывал пиво

Всему виной антибиотики

"Синдром автопивоварни" - такой диагноз поставили медики 46-летнему американцу, который на протяжении 10 лет находился в состоянии опьянения. Как выяснилось, всему виной антибиотики.

Мужчина получил травму руки и пропил курс антибиотиков. Но после лечения он заметил изменения в своем состоянии. Пациент жаловался на провалы в памяти, появилась подавленность, вспышки агрессии. Он обратился к психиатру, который назначил ему антидепрессанты.

Мужчину стали останавливать за вождение в нетрезвом виде, он попадал в больницу с алкогольным отравлением. При этом пациент не употреблял алкоголь – хотя врачи ему, конечно, не верили.

Причину странного состояния американца выяснили врачи из Ричмондского университета. Оказалось, что после курса антибиотиков в его организме размножились дрожжи Saccharomyces cerevisiae. Они вырабатывают углеводы и образуют этанол – поэтому мужчина постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения. Окончательно протрезветь пациенту помог курс противогрибковой терапии, пишет журнал BMJ Open Gastroenterology.