Пожар на востоке Москвы тушили 2,5 часа (видео)

Спасены 4 человека

На востоке Москвы этим вечером тушили крупный пожар на складе, где хранились шины и мобильное оборудование. Огонь успел распространиться на площади порядка полутора тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли ангара, передает "ТВ Центр".

Кроме того, сгорели несколько автомобилей, припаркованных поблизости. Была угроза, что пламя перекинется на соседние строения, однако благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС этого удалось избежать.

На полную ликвидацию возгорания ушло 2 с половиной часа.