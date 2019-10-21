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Противников Зеленского признали террористами в конгрессе США

21:39
  • понедельник
  • 21 октября 2019

В список могут включить несколько организаций

Конгресс США требует признать террористической организацией украинский добровольческий батальон "Азов" (запрещен в России). Под ходатайством, направленным в госдепартамент, подписались 39 конгрессменов во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Киев не собирается идти на поводу у сторонников батальона "Азов"

Отмечается, что в том случае, если обращение будет удовлетворено, в список попадет и украинская националистическая партия "Национальный корпус".

Эксперты особо подчеркивают, что письмо в адрес главы Госдепа подписали не только республиканцы, но и представители Демократической партии. Предполагают, что республиканцы, которые потребовали признать "Азов" террористической организацией, тем самым решили поддержать Трампа. В свою очередь, демократы пытаются очистить репутацию партии после запуска процедуры импичмента против действующего президента, передает НСН.

Основа подразделения "Азов" - представители расистских и неонацистских организаций, возглавляемых Андреем Билецким. В батальон влились также активисты "Автомайдана" и нескольких сотен Самообороны Майдана. Позже к ним присоединились представители ультрас футбольных клубов и нескольких экстремистских организаций. На шевроне боевиков "Азова" - символ, напоминающий эсэсовскую руну.

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