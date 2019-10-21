Жителю Подмосковья удалили двухкилограммовую раковую опухоль

Состояние пациента удовлетворительное

Огромную опухоль слепой кишки удалили пациенту в Ступинской центральной районной клинической больнице. Как сообщили в подмосковном Минздраве, операция продолжалась 3 часа.

"Мужчина имеет тяжелую сопутствующую патологию - сахарный диабет, ожирение и гипертоническую болезнь", - приводит слова проводившего операцию хирурга-онколога высшей категории, доктора медицинских наук Виталий Коваленко РИА Новости.

Опухоль слепой кишки у 46-летнего местного жителя выявили во время колоноскопии. А назначили исследование из-за очень низкого уровня гемоглобина в общем анализе крови пациента. Как отмечают врачи, злокачественная опухоль успела дать метастазы в лимфоузлы. Однако после операции медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное.