Установлена причина гибели динозавров

Катастрофа уничтожила 75% живых существ

Причиной массового вымирания живых существ – в том числе и динозавров – стал астероид. Ученые нашли еще одно подтверждение этой версии гибели 75% животного мира Земли на границе мела и палеогена.

Исследователи изучили известковые раковины одноклеточных морских водорослей фораминифер. Выяснилось, что примерно 65 миллионов лет назад кислотная среда в океане изменилась внезапно – что никак нельзя объяснить извержением вулкана.

Ученые уверены, что глобальную катастрофу вызвало падение небесного гостя размером около 10 километров. Именно в результате этого катаклизма образовался кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.