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Установлена причина гибели динозавров

22:28
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Катастрофа уничтожила 75% живых существ

Причиной массового вымирания живых существ – в том числе и динозавров – стал астероид. Ученые нашли еще одно подтверждение этой версии гибели 75% животного мира Земли на границе мела и палеогена.
Самая страшная катастрофа со времен динозавров: она изменит мир навсегда

Исследователи изучили известковые раковины одноклеточных морских водорослей фораминифер. Выяснилось, что примерно 65 миллионов лет назад кислотная среда в океане изменилась внезапно – что никак нельзя объяснить извержением вулкана.

Ученые уверены, что глобальную катастрофу вызвало падение небесного гостя размером около 10 километров. Именно в результате этого катаклизма образовался кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

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