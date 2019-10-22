Назван сценарий позорного для Великобритании финала Brexit

Лондон понесет значительные репутационные издержки, полагает эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили Brexit. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

"В итоге в Великобритании состоятся внеочередные парламентские выборы, которые правящая консервативная партия проиграет. К власти придут лейбористы, правительство Джереми Корбина, и инициируют второй референдум. В результате Британия с позором и колоссальными репутационными издержками останется в составе ЕС, но уже без привилегированного статуса", - сказал эксперт.

Он добавил, что такой сценарий расстроит планы президента Эммануэля Макрона, который рассматривает выход Британии из ЕС как звездный час для Франции.

Полный комментарий смотрите в видео:

В понедельник спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьером Борисом Джонсоном соглашения о Brexit. Британское правительство попытается во вторник вынести на голосование законопроект о Brexit и заставить членов палаты представителей в течение трех дней завершить процедуры, необходимые для того, чтобы предлагаемая Джонсоном сделка с ЕС обрела статус закона к 31 октября.

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