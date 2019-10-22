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Трамп сравнил турков и курдов в Сирии с дерущимися детьми

08:25
  • вторник
  • 22 октября 2019

Если потребуется, США готовы применить силу против Анкары

Президент США Дональд Трамп готов применить военную силу против Турции, если это потребуется. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос об отношении Вашингтона к операции Анкары в Сирии.

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Глава Госдепа подчеркнул, что приоритет  США  -  использование экономических и дипломатических рычагов давления. О том, что Вашингтон может применить санкции против своего союзника по НАТО, дал понять и сам президент Соединённых Штатов, передает "ТВ Центр". По его словам, на эти шаги США пойдут, если Анкара поведет себя ненадлежащим образом.

"Запомните: если Турция будет плохо себя вести - а я не думаю, что они будут, но у нас есть сила, о которой никто не знает. Это санкции. Это тарифы. Турция отправляет огромное количество стали и другие товары в Соединенные Штаты. Мы обложим их тарифами. Но я не хочу использовать это как угрозу, потому что Майк Пенс и наш госсекретарь, Майк Помпео, договорились о пятидневном прекращении огня", - сказал Трамп.

Говоря о переговорах с Турцией, в результате которых Вашингтон убедил Анкару приостановить операцию "Источник мира", американский лидер заявил, что сделки удалось достичь легко. Он сравнил турков и курдов с дерущимися во дворе детьми.

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