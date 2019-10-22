Вертолеты ВКС приземлились на сирийском аэродроме Эд-Табка

В разное время эту территорию контролировали боевики и американцы

Вертолёты ВКС России впервые прибыли на военный аэродром в сирийской провинции Ракка. Несколько лет взлётно-посадочную полосу использовали США и подконтрольные им формирования. Американский контингент покинул эти территории неделю назад, оставив после себя руины. Сирийские специалисты уже приступили к ремонтным работам.

Посреди пустыни аэродром Эд-Табка появляется неожиданно. Сначала со стороны все выглядит вполне обычно: ограждение с колючей проволокой, укрытия для бронетехники и самолетов. Но затем становится ясно: взлетно-посадочная полоса серьезно повреждена. Вертолеты ВКС России облетают территорию и виртуозно приземляются между рвами и песчаными брустверами. Осторожно идем по рулежным дорожкам. Сходить с них категорически не рекомендуется - кругом еще могут быть мины.

Длина полосы на аэродроме в Эд-Табке составляет полторы тысячи метров. Этого вполне достаточно для посадки легких самолетов военно-транспортной авиации. Боевики взорвали верхнее покрытие полосы, поэтому садиться здесь пока могут только вертолеты.

База сирийских ВВС в нескольких километрах к югу от города Эд-Табка была захвачена исламистами в конце лета 2014 года. Затем, во время наступления на Ракку в 2017 году аэродром перешел под контроль Демократических Сил Сирии. На западе этот альянс называют умеренной оппозицией, вероятно специально опуская существенную характеристику - вооруженная. Впрочем, это не мешало США и их союзникам поддерживать противников официального Дамаска, используя полосу в Эд-Табке как аэродром "подскока" в регионе.

Стратегическое значение аэродрома трудно переоценить. Всего в 40 километрах находится город Ракка. Американцы использовали эту полосу для снабжения своих войск, а также для помощи боевикам из отрядов так называемой умеренной оппозиции. Неудивительно, что бои за аэродром Эд-Табка шли самые ожесточенные. Теперь он свободен и будет использоваться уже правительственными силами для дальнейшего наступления на террористов.

Уже организована охрана аэродрома. Подразделение сирийской арабской армии выставило посты и частично привело в порядок здание базы.

"Наша задача обеспечить максимальную безопасность на территории аэродрома и защищать его. Сейчас аэродром находится полностью под нашим контролем, под контролем сирийской армии", - сказал командир отряда Роберт.

На очереди - разминирование территории и детальное обследование взлетно-посадочной полосы. На первый взгляд, повреждения выглядят серьезными. Но специалисты говорят, что восстановить бетонное покрытие возможно в разумные сроки.

Алексей Платонов, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Провинция Ракка. Сирия.