В Японии сменился император

Прежний правитель отрекся от престола - это первый случай за два века

В Токио началась церемония провозглашения нового императора. Прежний – Акихито - в апреле этого года отрекся от престола в связи с преклонным возрастом. Это первый подобный случай за последние два века.

Его сменил старший сын Нарухито. Он принял все символы власти. Новому правителю Японии - 59 лет. Главная церемония интронизации проходит в парадном зале Императорского дворца. На торжества прибыли около 2 тысяч гостей из разных стран, присутствуют и российские дипломаты. Обряд завершится приветственной речью премьер-министра Синдзо Абэ и троекратным "Банзай". Вечером во дворце пройдет банкет с участием императорской четы, передает "ТВ Центр".

По случаю восхождения на престол нового императора правительство Японии объявило об амнистии, которая коснется более полумиллиона человек.