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Росстат объявил о снижении числа бедных россиян

08:28
  • вторник
  • 22 октября 2019

Это произошло во втором квартале 2019 года

В России немного выросло число домохозяйств, которым денег хватает не только на еду, но и на одежду. При этом они не могут позволить себе товары длительного пользования. В первом квартале текущего года таковых было 49,2%, а во втором - 49,4%. 
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат, также увеличилось количество домохозяйств, которым под силу покупать еду, одежду и товары длительного пользования. Вместе с тем у них нет денег на покупку автомобиля, квартиры или дачи. В первом квартале 2019 года к этой категории себя относили 31,7% домашних хозяйств, во втором - 32,6%.

Кроме того, с 2,6% до 2,7% выросла доля домохозяйств-счастливчиков, которые имеют возможность приобретать все, что посчитают нужным. 

Еще одна позитивная тенденция, выявленная Росстатом, заключается в снижении числа домохозяйств, которым хватает денег только на еду. Покупка одежды и оплата ЖКУ для них в тягость. В первом квартале этого года таких насчитывалось 15,2%, во втором - 14,1%. Также упала численность тех, у кого нет средств даже на еду, - с 0,8% до 0,7%.

Эти цифры основаны на оценке, которую домашние хозяйства давали своему финансовому положению. В целом они свидетельствуют о снижении числа самых бедных россиян. 

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