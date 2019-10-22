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Горбачев назвал победителей в холодной войне

08:41
  • вторник
  • 22 октября 2019

США и Европа поступили с Россией некрасиво

Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказался относительно победителей холодной войны.

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Ее завершение стало общей победой Советского Союза и стран Запада. Однако европейские и американские политики, присвоили лавры себе, даже не подумав, как на это отреагируют в России, которая много сделала для прекращения войны и гонки вооружений.

"Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу", - заявил 88-летний Горбачев.

Не подумали на Западе и о том, как такое поведение повлияет на политику и отношения с Москвой в будущем, пишет "Газета.Ru". Как результат, европейские страны и США "не выдержали испытания эпохой", что стало основной причиной разногласий с Россией, уверен бывший лидер СССР.

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