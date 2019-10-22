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Что с Анастасией? Родные Заворотнюк внезапно замолчали

08:30
  • вторник
  • 22 октября 2019

Народ бьет тревогу

Анастасия Заворотнюк, по последней информации, находится в реабилитационном центре. Звезда "Моей прекрасной няни" якобы восстанавливается после операции.
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Поклонники каждый день спрашивают в Instagram, как здоровье Заворотнюк. Поначалу родные актрисы отвечали, выдавая крупицы информации – "Анастасия болеет", "находится в сознании", "проходит реабилитацию".

Четыре дня назад на странице в поддержку артистки появился призыв "организовать коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении нашей Анастасии". Помолиться за Заворотнюк просили 18 октября рано утром – с 06:00 до 07:00 мск. Почему именно в это время необходимо было просить у Бога о выздоровлении актрисы, никто не объяснил. Народ на призыв откликнулся вяло, многие хоть и переживали за Анастасию, но не смогли проснуться в такую рань.

После провальной молитвы семья Заворотнюк замолчала. В СМИ опубликовали фото и видео из больницы, где проходит лечение актриса. Журналисты узнали, что семья платит по сто тысяч в день за реабилитацию. Кто-то даже сообщил, что видел маму Анастасии у могилы Матроны Московской. Но семья не реагирует на эту информацию, хоть и обещала ранее опровергать недостоверные данные.

Внезапное молчание родных Заворотнюк обеспокоило народ. Поклонники пишут в Instagram самой Насти, ее дочери Анны и в комментариях на странице, созданной в поддержку актрисы. У россиян только один вопрос – что с Анастасией? Ответа пока нет.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.

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