В Сеть утекло снятое перед смертью видео Началовой

Эти кадры никого не оставили равнодушными

Анна Исаева, бывший менеджер Юлии Началовой, опубликовала видео, записанное за три месяца до смерти певицы. Кадры сделаны в ресторане на вечеринке по случают 12-летия Веры - дочери артистки и футболиста Евгения Алдонина.

На видео Началова стоит у барной стойки и зажигательно исполняет песню "Я выбираю". Рядом смеются Алдонин и экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев, смотрит в телефон певица Лариса Долина, которая приходится Вере крестной. Друзья и родные Началовой улыбаются, танцуют, делают фото. Внучка Долиной выплясывает вместе со взрослыми. Вера и большинство других детей, видимо, играют в соседнем помещении.

"Все мы, каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход", - написала Исаева в Instagram. По словам пиарщицы, у нее много такого домашнего видео с Началовой, однако она не хочет выставлять его на всеобщее обозрение ради хайпа. "Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции, - я буду делать это, буду, но редко. И только по порыву души", - заявила она.

Интернет-пользователи поблагодарили Анну Исаеву за публикацию этого видео.

- Какой она была жизнерадостной. Тяжело ей пришлось, сильной духом была, многое терпела и преодолевала, но умирать точно не собиралась.

- Как приятно это видео смотреть... и такие все счастливые… не знающие, что может случиться.

- Она есть, она с нами.

- Какая душевная атмосфера, какие все радостные и счастливые. Ничего не предвещало беды, думали, все образуется, она молодая, жить да жить.

- Очень трогательное видео.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ей было 38 лет.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: "Им не будет 40"​