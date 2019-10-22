Кровавая резня в ТиНАО: двое убиты, четверо ранены

Преступник при задержании отрезал себе палец

В Новой Москве местный житель зарезал двух человек и ранил четырех из-за того, что те отказались дать ему в долг.

Трагедия произошла в деревне Дудкино в ТиНАО. 26-летний Сергей Сазонов, страдающий от наркотической зависимости, пришел к знакомым просить деньги, пишет ТАСС.

Получив отказ, злоумышленник взялся за нож и изрезал шесть человек. Двое - 56-летний мужчина и 20-летняя девушка – скончались, четырех пострадавших госпитализировали.

Поймали преступника быстро. Как пишет РБК, при задержании он отрезал себе палец и его пришлось доставить в больницу.