Путину рассказали о создании генетических и математических центров

О реализации нацпроекта "Наука" президенту доложила Татьяна Голикова

Реализацию национального проекта "Наука" обсудил во вторник в Кремле Владимир Путин с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой. Одна из задач - создание 15 крупных научно-образовательных центров в разных регионах, передает "ТВ Центр".

Такие комплексы объединят интересы ученых, преподавателей, студентов и бизнеса. Кроме того, отдельное внимание уделяется математическим центрам. Пока их будет четыре. Два откроются в Москве, на базе Российской академии наук имени Стеклова и в МГУ, другие в Новосибирске и в Петербурге.

"И здесь мы вместе с нашими уважаемыми математиками предполагаем применить те технологии обучения, которые сейчас используются на Западе, в том числе это привлечение к лекциям специалистов, которые себя в мире достаточно высоко зарекомендовали. Безусловно, это и наши специалисты тоже", - рассказала Голикова.

Кроме того, в России формируются генетические центры. Институт Российской академии наук имени Энгельгардта в консорциуме с другими научными и образовательными учреждениями будет представлять направление медицины, Курчатовский институт будет представлять генетику в сфере промышленности и сельского хозяйства, в сфере биобезопасности это будут новосибирские институты, которые относятся к компетенции Роспотребнадзора.