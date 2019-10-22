40-летняя Хоркина стала мамой во второй раз

Она призналась малышу в любви

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина родила долгожданного ребенка.

Малыш родился 21 октября, его пол пока не разглашается. "Как долго я тебя ждала, - написала Хоркина в Instagram. - Люблю тебя". Она не стала выкладывать фотографию из роддома, а лишь опубликовала открытку с нарисованной детской кроваткой. Запись спортсменка сопроводила милыми хештегами: #ребенокмой #волшебство #новаяжизнь #счастье.

- Светочка! Как я за тебя рада! Растите большими и здоровенькими! Дети - это главное в нашей жизни! - написала фигуристка Мария Бутырская.

- Светуля, милая, какое же это счастье! Здоровья малышу огромного, - поздравила коллегу спортсменка Амина Зарипова.

- Светик, от души, - оставил комментарий телеведущий Дмитрий Губерниев.

- Светик, поздравлю! Здоровья малышу! - присоединилась к поздравлениям олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко.

40-летняя Светлана Хоркина долго скрывала информацию о беременности. В сентябре она посетила премьеру фильма "Одесса" в столичном кинотеатре "Октябрь" и впервые показала округлившийся живот. Подробно говорить о своем интересном положении "королева брусьев" отказывалась.

Напомним, что в нулевых годах Хоркина состояла в отношениях с бизнесменом Кириллом Шубским. В 2005 году она родила от него сына. В 2011 году спортсменка вышла замуж за генерала запаса Олега Кочнова, который старше ее на 23 года.