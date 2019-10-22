Названы сферы труда с быстро растущей зарплатой

У лидера рейтинга она выросла на 74%

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат за последние пять лет.

Существенно за этот период времени выросли зарплаты работников культуры, спорта, организации досуга и развлечений, пишет газета "Известия" со ссылкой на материал RT.

Если в 2013 году сотрудники вышеперечисленных областей получали 25,2 тысячи рублей, то в 2018 году их среднемесячный доход составил 43,9 тысячи рублей. То есть зарплата выросла в среднем на 74%.

На втором месте по темпам роста заработков оказались работники сельского и лесного хозяйств (73%): 28,1 тысячи рублей в 2018 году против 16,3 тысячи рублей в 2013 году. У работников здравоохранения оплата труда выросла на 63% - с 24,5 тысячи рублей до 40 тысяч рублей.

Зарплата работников, занятых в области информации и связи, увеличилась на 60% - с 42,2 тысячи рублей до 67,8 тысячи рублей, а в области добычи полезных ископаемых на 54% - с 54,1 тысячи рублей до 83,2 тысячи рублей.