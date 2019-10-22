Камилла Паркер-Боулз бросила принца Чарльза

Герцогиня Корнуольская объяснила свой поступок страхом

Камилла Паркер-Боулз отказалась летать с принцем Чарльзом в Японию. Герцогиня Корнуольская оставила мужа одного из-за страха.

Принц Уэльский отправился в Японию для участия в церемонии возведения на престол императора Нарухито. Многие удивились, когда на кадрах с мероприятия не нашли Камиллу. Оказалось, что 71-летняя возлюбленная принца осталась в Британии.

Как пишет Express, герцогиня очень сильно боится летать. Именно из-за своей фобии она уже несколько лет не сопровождает Чарльза в дальних поездках. Рейсы из Лондона в Японию могут занимать до 20 часов. Для Паркер-Боулз столь долгое пребывание в самолете равносильно пытке.

Вместо того, чтобы поддержать мужа в зарубежной поездке, герцогиня займется делами в Англии. Так, во вторник, 22 октября, она примет участие в открытии нового Королевского национального госпиталя по лечению ревматических заболеваний.

Напомним, после гибели принцессы Дианы, ее заклятая соперница Камилла Паркер-Боулз стала "самой ненавистной женщиной Великобритании". Народ долго не мог принять любовницу наследника престола. Только после официального бракосочетания с Чарльзом в 2005 году британцы стали чуть приветливее к Камилле.