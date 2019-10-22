Убийцу читинской школьницы приговорили к пожизненному

Злоумышленник был трижды судим за изнасилования

Жителя Забайкальской области, 46-летнего Алексея Фирулева, приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима за изнасилование и убийство 12-летней школьницы.

Отягчающими обстоятельствами стали три судимости за изнасилование, которые уже были у обвиняемого в прошлом, пишет ТАСС.

Также суд постановил выплатить моральную компенсацию родным погибшей в размере пяти миллионов рублей. Свою вину Фирулев не признал и намерен обжаловать приговор забайкальского краевого суда.

12-летняя читинка пропала 19 октября 2018 года по дороге в школу. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили спустя четыре дня на автостоянке, где жил и работал преступник.

Спустя время мужчину задержали, при нем были найдены вещи девочки и ее мобильный телефон. Мужчине предъявили ряд обвинений, в том числе по части второй статьи 105 УК России "Убийство малолетнего, совершенное также при иных отягчающих обстоятельствах".

Ранее в Саратове произошло жесткое убийство 9-летней школьницы, которая шла в школу через гаражи. Общественность просит для ее убийцы тоже пожизненное заключение, некоторые даже высказались за возвращение смертной казни. Накануне саратовскому убийце предъявили обвинение. Впереди судебное разбирательство.

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