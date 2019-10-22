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Что Путин и Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи

11:56
  • вторник
  • 22 октября 2019

Президент Турции посетит Россию с рабочим визитом

Сочи - в центре политического диалога. Владимир Путин обсудит там ситуацию в Сирии с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции посетит Россию с рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, одной из главных тем станет обстановка на северо-востоке Арабской республики. Также лидеры стран рассмотрят вопросы противодействия терроризму и продвижение процесса политического урегулирования.

Вечером истекает срок ультиматума, который Анкара предъявила курдским формированиям, передает "ТВ Центр". На прошлой неделе на переговорах с США Турция согласилась приостановить боевые действия на 120 часов. За это время курды должны были отвести войска на 30 километров от сирийско-турецкой границы. На севере Арабской республики Анкара планирует создать новую зону безопасности. После завершения военной операции на эти территории смогут вернуться сирийские беженцы, которые в настоящее время проживают в Турции.

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