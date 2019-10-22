Россию представят восемь клубов, в том числе профессиональные "Ростов", "Арсенал" и "Торпедо"

В Москве стартует первый Евразийский клубный турнир по футболу. Играть будут юношеские команды. Соревнования посвящены юбилею Великой Победы. Торжественное открытие турнира прошло в Центральном музее вооруженных сил СССР, передает "ТВ Центр".

В Москву приехали спортсмены из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Ливана, Китая и Сирии. Всего - 16 команд. Футболисты поборятся за кубок "Евразия". Нашу страну представят восемь клубов, в том числе профессиональные "Ростов", тульский "Арсенал" и московский "Торпедо".