"Дни московской конкуренции" впервые проходят в столице

Форум будет идти два месяца

Бизнес, рынок труда и качество жизни в мегаполисе обсуждают во вторник в рамках масштабного проекта "Дни московской конкуренции". Такое мероприятие проходит в столице впервые.

На открытии показали видеоролик о том, как менялся город за последнее столетие, отмечает "ТВ Центр". А на сцене артисты исполнили популярные танцы разных эпох. В течение двух месяцев на площадках форума встретятся представители власти и общественных организаций, бизнесмены, работодатели и специалисты. В плане также предусмотрены конференции для студентов и школьников. Все мероприятия проходят при поддержке правительства Москвы.

"Конкуренция - это не только самоцель для того, чтобы эффективно работал бизнес, чтобы бизнес мог развиваться, чтобы предприниматели получали определённую выгоду. Для нас конкуренция - это возможность для горожан, возможность для нас как для государства получать наиболее качественные услуги за наиболее разумные средства", - сказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.