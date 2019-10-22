"Портал в другое измерение": NASA показало потрясающую воображение галактику

Она находится в созвездии Девы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало фотографию спиральной галактики в созвездии Девы. Скопление звезд и планет называется NGC 4380.

Представленный снимок, сделанный с помощью телескопа "Хаббл", производит сильное впечатление на зрителя. Как сказано на сайте ведомства, галактика напоминает объект из фантастического романа или фильма. Это словно "приоткрывшийся портал в другое измерение".

Однако в NASA поспешили разочаровать восторженных наблюдателей. NGC 4380 - это довольно заурядная галактика, хоть ее красота и поражает воображение. Подобно многим другим спиральным галактикам, она представлена в виде плоского диска с ярким выпуклым ядром посередине. Вокруг него закручиваются "спиральные рукава" и темные полосы пыли. Солнечная галактика, кстати, тоже относится к типу спиральных.