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"Портал в другое измерение": NASA показало потрясающую воображение галактику

10:19
  • вторник
  • 22 октября 2019

Она находится в созвездии Девы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало фотографию спиральной галактики в созвездии Девы. Скопление звезд и планет называется NGC 4380. 
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Представленный снимок, сделанный с помощью телескопа "Хаббл", производит сильное впечатление на зрителя. Как сказано на сайте ведомства, галактика напоминает объект из фантастического романа или фильма. Это словно "приоткрывшийся портал в другое измерение". 

Однако в NASA поспешили разочаровать восторженных наблюдателей. NGC 4380 - это довольно заурядная галактика, хоть ее красота и поражает воображение. Подобно многим другим спиральным галактикам, она представлена в виде плоского диска с ярким выпуклым ядром посередине. Вокруг него закручиваются "спиральные рукава" и темные полосы пыли. Солнечная галактика, кстати, тоже относится к типу спиральных. 

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