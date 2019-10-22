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Мистический обряд: как проходила интронизация нового императора Японии

11:55
  • вторник
  • 22 октября 2019

Церемония восшествия на престол Нарухито обошлась государству в почти 150 миллионов долларов

В Японии во вторник на престол взошёл император Нарухито. Он продолжил древнейшую династию в мире и стал 125-м правителем страны. Интронизацию уже называют самой масштабной и дорогой за всю историю Японии. Она обошлась государству в почти 150 миллионов долларов.
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В церемонии восшествия на престол императора Нарухито не было только военного парада. Над Японией бушует тайфун. Из-за проливных дождей от этой части торжественного ритуала пришлось отказаться. В остальном всё, как и сотни лет назад. Монарх входит в храм. Общается с духами предков и богами. Придворные несут символы королевской власти - меч, ожерелье из яшмы, которое по преданию носила богиня Солнца, основавшая династию, и императорскую печать. В Токио поздравить нового "небесного хозяина" приехали президенты, премьер-министры, августейшие особы из Европы, Азии и стран Востока.

Почти мистический обряд из глубины веков (см. видео). Придворные распахивают покрывало. На троне - император. Рядом супруга монарха.

"Я клянусь  во имя счастья нации и мира во всем мире, согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия граждан приведут к еще большему расцвету нашей страны", - сказал Нарухито.

Императорскую чету приветствуют премьер-министр Синдзо Абэ и придворные. "Банзай" в переводе с японского - десять тысяч лет. Традиционное пожелание здравствовать эхом проносится по залу. Императору салютуют пушки. А под окнами дворца радостно машут флажками тысячи японцев, для которых Нарухито - воплощение божества.

"Поскольку он молод и энергичен, с выдающимися лидерскими качествами, я надеюсь, что он поможет народу Японии, который столкнулся с непрерывными бедствиями - землетрясениями, тайфунами", - сказала Томоко Сиракава.

"Хорошо, если новый император будет таким же добрым, как и прежний, и будет держаться поближе к народу", - прокомментировал студент Риу Сузуки.

Отец Нарухито отрекся от трона в мае этого года из-за преклонного возраста. Церемония восшествия на престол его сына стала самой дорогой за всю историю страны. Торжества обошлись в 150 миллионов долларов. Впрочем, самих японцев это не смущает. Ведь династия, которую они боготворят - самая древняя на планете. В честь такого события власти страны решили объявить амнистию для 500 тысяч заключённых. А гостей из 174 стран мира ещё ждет праздничный банкет.

Тимур Абдуллаев. "ТВ центр".

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