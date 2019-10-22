Ожесточенные беспорядки в Латинской Америке набирают силу

Появились пугающие кадры из Чили и Боливии

Вандализм, поджоги и столкновения с полицией. Сразу в нескольких городах Боливии этой ночью вспыхнули беспорядки. Люди вышли на улицы после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Цифры вызывают вопросы у оппозиции и у наблюдателей. Антиправительственные протесты не стихают и в Чили.

Избирательный участок в небольшом городе на юге Боливии – в огне. В костер летят бюллетени. Как только приезжает полиция, протестующие высыпают на улицу. Во многих городах страны многотысячные манифестации то и дело переходят в стычки с полицией.

Беспорядки начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Сначала у оппозиции была надежда на второй тур, но неожиданно данные с участков перестали поступать.

"Вчера в 20:10 Верховный избирательный суд на заседании постановил прекратить разглашение предварительных результатов, при этом было подсчитано более 80% записей. 24 часа спустя суд представил данные с необъяснимыми изменениями, что подрывает доверие к избирательному процессу", - сказал Мануэль Гонсалес, глава организации по выборам наблюдателей на выборах в Боливии.

После обработки 95% голосов нынешний лидер Боливии Эво Моралес набирает 46%. Отрыв от ближайшего конкурента Экс-президента Карлоса Месса – почти 10 пунктов. Оппозиция обвинила власти в фальсификациях.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.