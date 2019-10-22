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Немецкий "Леопард" оказался в разы слабее российской "Арматы"

10:38
  • вторник
  • 22 октября 2019

Об этом открыто пишут СМИ ФРГ

Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по характеристикам немецкий танк "Леопард-2".
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Об этом написало немецкое издание Die Welt. "Leopard 2-Panzer уступает новой российской модели по некоторым характеристикам производительности", - говорится в материале.

Проблема заключается еще в том, что разработчики нового боевого танка Франции и Германии, который заменит немецкие "Леопарды" и французские "Леклерки", не могут договориться из-за размера пушки: немцы настаивают на калибре 130 мм, а французы – на 140 мм.

Ранее американские СМИ назвали танк нового поколения Т-14 "Армата" "смертоносным" и "самым опасным". Конструктивные особенности танка "Армата" делают машину "потенциально самым опасным танком в мире". 1500-сильный дизельный двигатель обеспечивает оптимальное соотношение мощности и веса. Кроме того, боевая машина оснащена модульным комплексом динамический защиты "Малахит".

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