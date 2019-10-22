70-летнюю Пугачеву засняли в объятиях другого мужчины

У звезды было игривое настроение

Певица Алла Пугачева не боится экспериментировать. Раньше она любила накручивать кудри, потом стала предпочитать гладкие прически. На новом фото Примадонна убрала волосы назад, что делает крайне редко.

Новую прическу Пугачевой показал продюсер Борис Рубиновский, который посетил ее особняк в поселке Грязь. Он провел у певицы и ее супруга Максима Галкина целый день. По словам Рубиновского, супруги подарили гостям "нереальное количество теплоты, заботы и радости общения".

На опубликованном снимке Пугачева, Галкин и Рубиновский расположились на ступенях лестницы. Народная артистка СССР ласково приобняла продюсера. Если бы не рядом сидящий телеведущий, кто-то мог бы посчитать эти объятия излишне фривольными. Снимок получился живой и яркий. "Отдельное спасибо Максиму за интересную и познавательную экскурсию, а Алле Борисовне за вкуснейший обед и ужин!" - написал Рубиновский в Instagram.

- Люблю Аллочку, - пишут интернет-пользователи.

- Великая Пугачева.

- Любимое наше солнце - Алла.

- Такая милая Алла Борисовна, обожаю.

- Центр шоу бизнеса, центрее некуда во главе с атаманшей.

Ранее поклонники изучили свежее фото Пугачевой и назвали певицу несколько уставшей и осунувшейся. Возникло предположение, что артистка злоупотребляет диетами. "Худеть больше не нужно Вам", - посоветовали ей в соцсети.