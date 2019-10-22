Российский ледокол случайно напугал норвежских спасателей

Ранее судно подало сигнал SOS во время шторма

Российский ледокол терпит бедствие у берегов Норвегии. На его борту находятся 33 человека.

По данным РИА Новости, речь идет о дизель-электрическом ледоколе "Тор". Судно было построено в Финляндии по заказу Швеции, а позднее выкуплено российским предприятием "Росморпорт".

В районе ЧП сейчас бушует шторм. По предварительным данным, ледокол подал сигнал бедствия из-за остановки двигателя. К судну направлены спасательный вертолет и буксиры.

В "Росморпорте" заверяют, что экипаж подал сигнал бедствия случайно. По словам представителей компании, это произошло во время обесточивания части оборудования во время шторма. В свою очередь норвежские спасатели рассказали, что из четырех двигателей ледокола работают только два, однако судном можно управлять и ему ничего не угрожает. Об этом пишет ТАСС.