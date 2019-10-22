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Видео с места кровавой резни в Новой Москве

11:01
  • вторник
  • 22 октября 2019

Трехэтажный коттедж использовался в качестве хостела

Следственный комитет опубликовал видео с места резни, которая произошла сегодня утром в Новой Москве.

На кадрах можно заметить, что лестница, полы в холле и столовой залиты кровью, на столе – остатки завтрака. По всей видимости, потерпевшие собирались на работу, когда на них напал убийца. В соседней комнате – не застеленные двухъярусные кровати, стоящие в ряд, что не совсем вяжется с общим антуражем трехэтажного коттеджа. Как пишет "Московский комсомолец", дом использовался как хостел.

Трагедия произошла 22 октября в деревне Дудкино в ТиНАО. 26-летний Сергей Сазонов, страдающий от наркотической зависимости, пришел к знакомым просить деньги. Получив отказ, злоумышленник взялся за нож и изрезал шесть человек. Двое - 56-летний мужчина и 20-летняя девушка – скончались, четырех пострадавших госпитализировали.

Поймали преступника быстро. При задержании он отрезал себе палец и его пришлось доставить в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". На месте ЧП работают следователи.  

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